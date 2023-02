Neue Pfarrerin in Sonsbeck Die fromme Reisende ist angekommen

Glaube ist nicht an einen Ort gebunden. Zuhause braucht nicht unbedingt eine feste Adresse. „Ich verstehe Gemeinde als wanderndes Gottesvolk“, sagt Dagmar Jetter. Das beinhaltet, dass Menschen im Unterwegssein Gott erfahren, dass Kirche in der Veränderung lebendig bleibt. Im Fall der 59-Jährigen bedeutete dies aber auch, Heimat in vielen Städten zu finden. Sie lebte bereits im Raum Koblenz, war als Pfarrerin in Solingen, in Oslo in Norwegen, in Leverkusen-Opladen und im Dreiländereck in Weil am Rhein tätig. Jetzt ist Dagmar Jetter in Sonsbeck angekommen. Anfang Februar hat sie die lange vakant gewesene Pfarrstelle des aus Krankheitsgründen ausgeschiedenen Pfarrers Frank Bublitz übernommen. „Das wird hier meine letzte Station“, sagt Dagmar Jetter. Stillstand kommt für sie aber auch in Sonsbeck nicht infrage.