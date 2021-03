Vier Abholstationen in Xanten : Pfadfinder verteilen kontaktlos das Licht der Osterkerze

An vier Stellen in Xanten kann das Licht der Osterkerze kontaktlos abgeholt werden (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Xanten Das Osterlicht als Zeichen der Hoffnung soll auch in Corona-Zeiten die Menschen erreichen. Die Xantener Pfadfinder haben dafür vier Abholstationen eingerichtet.

Auch in diesem Jahr finden die Ostergottesdienste unter Voranmeldungen und strengen Hygieneauflagen statt. Traditionell kann dabei auch das Licht der Osterkerze empfangen werden, das die Auferstehung Jesu Christi symbolisiert. Die Xantener Pfadfinder möchten dieses Licht allen Menschen kontaktfrei zur Verfügung stellen, um so ein wenig Hoffnung in Pandemie-Tagen zu spenden.

Dazu wird es am Ostersonntag und Ostermontag vier Abholstationen in Xanten geben. Dort stehen jeweils das Osterlicht sowie einige Stabkerzen zum Entzünden der eigenen, mitgebrachten Kerze. „Wir wünschen uns, dieses Licht in ganz Xanten verteilen zu können, um so ein Symbol des Zusammenhalts und der Gemeinschaft zu setzen“, sagt Initiatorin Claudia Hund.