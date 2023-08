Pfadfinder St. Ulrich in Alpen Runder Geburtstag in Nepicks Garten

Auch Pfadfinder und diejenigen, die es mit ihnen halten, kommen um Formalitäten nun mal nicht herum. In der vergangenen Woche hat im schönen „Nepicks Garten“ die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Georgswerk der Pfadfinder St. Ulrich in Alpen stattgefunden. Die Vorstands- und Kassenberichte für das abgelaufene Geschäftsjahr haben gezeigt, dass der gemeinnützige Förderverein den Stamm St. Ulrich wie in der Vergangenheit wieder sehr wirkungsvoll unterstützen konnte. Gewählt wurde auch: Petra Schommer und Ewald Lommen wurden als Kassenprüfer wiedergewählt und werden nun die Kassengeschäfte des laufenden Jahres wieder genau im Auge haben, damit alles seine Ordnung hat.