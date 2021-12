Ehrenamtliches Engagement für Kinder : Peter Pan macht Spendenmarathon für ein frohes Fest

Peter Pan, die Sonsbecker Gruppe im Kinderschutzbund, betreibt den Laden Kinderoase - im Bild Katja Ververs. Foto: Rita Hansen

SONSBECK Der Kinderschutzbund in Sonsbeck lädt in die Oase, damit Weihnachtswünsche für Kinder wahr werden, die in Familien leben, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Noch einmal alles tun, damit an den bevorstehenden Festtagen auch bei den Familien Weihnachtsstimmung aufkommen kann, denen es nicht so gut geht. Dafür richtet das Peter-Pan-Kinderschutzbundteam, Ortsverband Xanten-Sonsbeck, einmal mehr den inzwischen traditionellen Spendenmarathon aus.

Am Donnerstag, 16. Dezember, gibt es in der Zeit von 9 bis 18 Uhr die Ware nach dem Prinzip „Super-Deal“. Die Kunden kaufen einen Karton beziehungsweise einen Sack und füllen ihn bis zum Rand mit dem, was ihnen in der Kinderoase an Kleidung oder Spielwaren gefällt. Einen Sack gibt es zum Preis von zehn Euro, bei den Kartons ist der Preis abhängig von der Größe. Zudem gibt es für jeden Kunden eine kleine Überraschung. Und man kann Kaffee oder Kakao trinken und Waffeln essen. Das Ganze geschieht unter Einhaltung der vorgegebenen Corona-Regeln. Stand zuletzt: 2G-Regel.

Aber die Besucher und Besucherinnen können in der Kinderoase nicht nur kaufen, um das Peter-Pan-Team zu unterstützen, sie können auch gut erhaltene Sachspenden, Süßigkeiten und andere Leckereien oder auch eine finanzielle Unterstützung bringen, um für leuchtende Augen unter dem Tannenbaum zu sorgen.

Nach dem Spendenmarathon bleiben die Türen der Kinderoase geschlossen. Auch wenn bis zu den Feiertagen dort noch fleißig gewerkelt wird, damit alle Kinderwünsche erfüllt werden können, wenn es irgendwie machbar ist. Erst nach den letzten Auslieferungen geht das Team bis Montag, 10. Januar, in die verdiente Winterpause. Weitere Informationen sind unter der Tel. 02838 7764550 zu bekommen.

(rih)