49-jähriger Xantener lebensgefährlich verletzt Peta fordert nach Unfall in Xanten Kutschverbot

Die Tierrechtsorganisation Peta hat den Kutschunfall in Xanten-Wardt vom vergangenen Dienstag zum Anlass genommen, um ein Verbot von Pferdekutschen im Kreis Wesel einzufordern. Dafür hat die Organisation ein Schreiben an Landrat Ingo Brohl verfasst. Bei dem Vorfall in Xanten sind zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Er musste mit einem Hubschrauber in die Duisburger Unfallklinik geflogen werden.