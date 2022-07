Pensionärstreffen des BDK : Alt-Kriminalisten erkunden Xanten

Xanten Xanten ist ein beliebtes Ziel von Gruppenreisen. Am Wochenende wurde die Stadt zum Beispiel von pensionierten Kriminalbeamten besucht. An den beiden Tagen haben sie viel gesehen.

Mehr als 20 pensionierte Kriminalbeamte aus ganz NRW haben sich am Wochenende in Xanten getroffen, um weiter in Kontakt zu bleiben und sich auszutauschen. Mit dem Nibelungen-Express machten sie am Sonntag eine Stadtrundfahrt, anschließend besichtigten sie unter fachkundiger Führung den Archäologischen Park (APX). Den Abend genossen sie bei einem italienischen Dinner-Buffet im Hotel van Bebber und anschließend im historischem Gewölbekeller. Am Montag berichtete ihnen Wolfgang Neiß von seiner Tätigkeit als Imker. Es war ein Pensionärstreffen vom Landesverband des Bundes Deutscher Kriminalbeamten (BDK), eines gewerkschaftlichen Berufsverbandes der Kriminalpolizei. Er organisiert regelmäßig solche Treffen, der Ort wechselt jedes Mal. Die Pensionäre haben ihren Dienst bei verschiedenen Polizeidienststellen in NRW versehen.