Pater Franz Hülsen aus Xanten : Weihnachtsgrüße von Panchito aus Peru

Xanten/Arequipa Pater Franz Hülsen aus Xanten ist jetzt Klinik-Seelsorger in Arequipa. Dort greift er auch auf Spenden aus Xanten zurück.

Weihnachtsgrüße an seine Freunde am Niederrhein kommen von Pater Franz Hülsen aus Arequipa, der zweitgrößten Stadt Perus. Seit vergangenem Jahr wohnt und arbeitet der Xantener dort, von den Einheimischen nur „Panchito“ genannt. Wegen Sauerstoffmangels in der Höhe der Anden hat er seinen Einsatzort Chiguate, wo er seit Jahrzehnten tätig war, gegen das tiefer gelegene Arequipa eintauschen müssen.

„Es war keine leichte Entscheidung“, schreibt er. „Aber meine allgemeine gesundheitliche Verfassung hat meinen Entschluss bestätigt.“ Aufgrund einer Notoperation am Darm musste er in die beste Klinik von Arequipa, der Hogar Clinica San Juan de Dios, eingeliefert werden. Das brachte ihn in Kontakt mit dem leitenden Direktor des Krankenhauses, der ihn direkt als Krankenhaus-Seelsorger „verpflichtete“. Nun betreut Franz Hülsen Patienten in Gesprächen, teilt die Krankenkommunion aus und erteilt die Krankensalbung.