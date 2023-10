Partyservice mit Spekulatius-Eis und heißen Leckereien Egons Eiscafé aus Sonsbeck versüßt den Winter

Sonsbeck · Der Sonsbecker Gelatiere René Gerbecks bietet erstmals einen Partyservice in der kalten Jahreszeit an. Dabei gibt es neben Wintereissorten wie Spekulatius auch heiße Leckereien. In der „gläsernen Eisdiele“ gibt’s indes Probleme.

13.10.2023, 18:30 Uhr

Gelatiere René Gerbecks präsentiert die Wintereissorte Spekulatius, die auch schon bei 30 Grad gefragt war. Foto: Armin Fischer (arfi)

k Der Sommer ist vorbei. Die ersten Eisdielen haben bereits geschlossen. Auch René Gerbecks schickt Mitte, Ende November Egons Eiscafé in die wohlverdiente Winterruhe. Doch drei Monate Pause, bis im Frühjahr die Saison wieder startet, ist nichts für den 30-jährigen Unternehmer. „Ich brauche immer etwas zu tun“, sagt der Gelatiere. „Zwei Wochen Urlaub sind ja schön. Danach will ich wieder loslegen.“ René Gerbecks legt jetzt schon los. Er bietet erstmals einen Partyservice für die Winterzeit an.