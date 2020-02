„Party meets Bütt“ vom XCV : Da bekam sogar der „unglaubliche Heinz“ eine Gänsehaut

Xanten Etwa 270 Menschen feierten ausgelassen mit dem Xantener Carnevals-Verein eine große Party im Schützenhaus. Nur einmal wurde es traurig.

Nach vier Jahren ist „Party meets Bütt“ fest etabliert, wie sich am Samstagabend zeigte: Viele junge Menschen waren ins Schützenhaus gekommen, um mit dem Xantener Carnevals-Verein (XCV) zu feiern. Genau deshalb hatte er 2016 die klassische Büttensitzung durch ein neues Format abgelöst. Ein Überblick über den Abend.

Einwechselspieler des Abends Büttenreden gibt es auch bei „Party meets Bütt“, aber sie sind in der Regel weniger politisch als bei anderen Büttensitzungen. Der Xantener Stefan Bullmann sollte auftreten, fiel aber krankheitsbedingt kurzfristig aus. Franz Steeger und Michael Lammers von Halt Pölje sprangen ein, übernahmen sogar die schwere Aufgabe des Eisbrechers am Anfang und stimmten die etwa 270 Gäste auf den Karnevalsabend ein. Chapeau!

Fiesester Spruch des Abends Es ist gar nicht so einfach, ein gutes Programm für eine Büttensitzung zu organisieren. Dem XCV gelingt es, indem er lokale und regionale Künstler holt, zum Beispiel die Showbands „The Drummerholic’s“ und „Spökes“. Oder Büttenredner Frank Friedrichs alias „Ne Spätzünder“: Der Kölner lästerte über Autofahrer, Frauen, Männer, Schwiegermütter – und pubertierende Jugendliche: „Wenn Du das kennst, weißt Du, warum es in der Natur Tiere gibt, die ihren Nachwuchs fressen.“

Karneval in Xanten

Karneval in Xanten : Leinen los für die Jubiläums-Session des XCV

Liebeserklärung des Abends Später am Abend stürmte die niederrheinische Showband „Kleefse Tön“ die Bühne im Schützenhaus. Mit Tuba, Trommeln und Trompeten machten die zwei Dutzend Musiker ordentlich Stimmung im Saal. „Weil wir so verliebt in Euch sind, haben wir ein Liebeslied für Euch“, sagte Sängerin Tina. Dann spielte die Band das beliebte Karnevalslied „Nie mehr Fastelovend“.