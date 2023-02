„Party meets Bütt“ in Xanten „Ob schwarz, ob weiß, das ist egal – habt Spaß, das ist wichtig“

Über mehrere Stunden ging das Programm, im Saal herrschte ausgelassene Stimmung. „Liebe Närrinnen und Narren, begonnen hat die schönste Zeit im Jahr, der Karneval!“, rief Xantens Kinderprinzessin Magdalena I. Lindemann. Zuerst stellte sie sich, dann stellten sich ihre Pagen Jacob Schönberner und Lina Schierholt vor. In ihrer Ansprache vergaßen sie nicht, was gerade in der Welt passiert. Die Kinderprinzessin erinnerte an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Die Bilder von dort seien erschreckend. Zu hoffen sei, dass noch viele Menschen gerettet werden könnten. Aber „besonders in diesen Tagen“ sei Frohsinn wichtig. „Wir wollen nicht im Trübsinn verweilen.“ Selbst die Corona-Pandemie hatte das nicht geschafft. „Die drei Jahre waren nicht schön, oder?“, sagte Löhmann. Aber die Freude konnte das Virus den Menschen trotzdem nicht nehmen, das zeigte spätestens der Samstagabend.