Florierender Zweitmarkt zum Parookaville Abgezockt an der Ticketbörse

Ok, ich muss zugeben, diese Zeilen sind für mich maximal unangenehm. Wer gibt schon gerne zu, auf einen Betrug reingefallen zu sein. So etwas nagt am Ego, so etwas ist einem peinlich. Doch so etwas passiert offenbar immer wieder, wenn die Vorfreude die Vernunft überwiegt. Auch kurz vor Beginn des Mega-Festivals Parookaville in Weeze laufen die Ticketbörsen in den Sozialen Medien und Kleinanzeigeplattformen heiß. Zahlreiche Karteninhaber, die nun doch kurzfristig verhindert sind, wollen ihre Tickets an die Frau oder den Mann bringen. Und zu jedem Inserat gibt es eine Reihe von Kaufinteressenten, die darauf hoffen, doch bei dem ausverkauften Elektrofest mitfeiern zu können. Doch zwischen den vielen ehrlichen Anbietern tummeln sich auch einige Betrüger, die aus der Popularität des Parookaville Profit schlagen wollen und auf Beutefang gehen. Und leider, ja leider, bin auch ich einem Betrüger ins Netz gegangen und musste ein üppiges Lehrgeld bezahlen. 390 Euro futsch. Ein Erfahrungsbericht. Und wie’s besser geht.