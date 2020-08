Parkplätze in Xanten : Aufregung um Pläne von Schwarz-Grün

CDU und Grüne wollen zehn Prozent der öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt in Anwohner-Parkplätze oder Grünflächen umwandeln. Welche Parkplätze das sein könnten, soll noch weitgehend offen sein. Ein Beispiel haben beide Parteien aber schon genannt: Der Parkplatz an der Bahnhofstraße soll verkleinert werden, damit der Kurpark um einen Grünstreifen erweitert werden kann. Foto: RP/Markus Werning

Xanten CDU und Grüne haben in Xanten eine Zusammenarbeit vereinbart, dabei geht es auch um Klimaschutz und Verkehrsberuhigung. Die Ankündigung eines Grünen-Mitglieds löst allerdings eine Welle der Empörung aus. Bürger befürchten, dass flächendeckend Parkplätze wegfallen sollen. CDU und Grüne dementieren umgehend.

Die CDU Xanten hat sich in der Nacht zu Samstag zu einer öffentlichen Klarstellung gezwungen gesehen. Es sei nicht geplant, alle Parkplätze in der Innenstadt zu streichen, teilte der Stadtverband nach Mitternacht auf seiner Facebookseite mit. Er habe sich mit den Grünen stattdessen darauf verständigt, dass maximal zehn Prozent der öffentlichen Parkplätze innerhalb der Wälle in Anwohner-Parkplätze und Grünflächen umgewandelt werden sollten, wenn beide eine Mehrheit im Stadtrat erreichen sollten. Dadurch solle die Innenstadt „an geeigneten Stellen“ aufgewertet und die Lebensqualität für die Bürger erhöht werden. „Wir denken nicht im Traum daran, Xanten abzureißen und in eine Blumenwiese zu verwandeln.“

Die CDU reagierte damit auf eine Diskussion am Freitagabend auf Facebook, die durch einen Beitrag des Grünen-Kommunalpolitikers Eberhard Ritter ausgelöst worden war. Er hatte gegen 20.30 Uhr über die Zusammenarbeit der beiden Parteien geschrieben und die gemeinsamen Ziele von CDU und Grünen für den nächsten Stadtrat aufgelistet. Unter anderem kündigte er an, dass „Parkplätze ersatzlos in Grünflächen oder Anwohner-Parkplätze umgewandelt“ werden sollten. Er schrieb allerdings nicht dazu, dass es insgesamt nur um zehn Prozent der Parkplätze gehen soll. Das hatten die Spitzen beider Parteien am Nachmittag bei einem Pressegespräch angekündigt. Auch die Rheinische Post berichtete darüber.

Viele Xantener reagierten empört auf die Ankündigung des Grünen-Kommunalpolitikers. Einige kündigten an, dass sie die Grünen dann nicht wählen würden. Außerdem wurde die CDU für ihre Zusammenarbeit mit der Partei kritisiert. Manche warnten, dass die Innenstadt aussterben werde, wenn es keine Parkplätze mehr gebe. Es gebe Menschen, die nicht mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren wollten, schrieb zum Beispiel eine Frau. Daraufhin veröffentlichte die CDU nachts ihre Stellungnahme.

Am Samstagmorgen meldete sich auch Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) zu Wort. Seine Partei und die Grünen planten „Verbesserungen für Xantener und insbesondere Anwohner“. Den Beitrag von Ritter bezeichnete Görtz als „Harakiri-Post“, die Vereinbarungen zwischen beiden Parteien würden „völlig falsch“ dargestellt. „Davon distanziere ich mich deutlich und darüber wird noch zu reden sein.“ Ritter sei zu keinem Zeitpunkt an den Gesprächen zwischen beiden Parteien beteiligt gewesen und spreche nicht für die Grünen, erst recht nicht für die CDU. Später bezeichnete Görtz seinen Facebook-Beitrag als „Richtigstellung von Blödsinn, den ein einzelner Gründer unabgestimmt in die Welt setzt!“

Am Samstagnachmittag veröffentlichten dann die Grünen auf Facebook „eine Richtigstellung“. Darin bezeichneten sie Ritters Beitrag als „irreführende Nachricht, die der Sache schadet“. Keinesfalls sollten alle Parkplätze in der Innenstadt abgeschafft werden. Es sollten zehn Prozent für Anwohner reserviert oder in Grünflächen umgewandelt werden. Grüne und CDU wollten damit zeigen, dass beides gehe: „Klimaschutz und mehr Lebensqualität in unserer Stadt“. Auch Ritter veröffentlichte eine Nachricht: „Mein Post gestern war missverständlich, das tut mir leid.“

Abends meldete sich Görtz noch einmal auf Facebook zu Wort. Über diesen „unsäglichen Post von Eberhard Ritter“ habe er sich „furchtbar aufgeregt“, weil er „völligen Nonsens“ in die Welt gesetzt habe. Die „Verunsicherung und Verärgerung“ von Bürgern darüber könne er verstehen. Aber die Innenstadt werde nicht autofrei, sondern verkehrsberuhigt, sagte Görtz. „Und: Es wird keine flächendeckenden Umwandlungen von Parkplätzen geben.“ Auch er bekräftigte noch einmal, dass es um „gerade einmal zehn Prozent der Parkplätze“ innerhalb der Wallmauern gehe. Am Ende richtete er eine „freundliche Botschaft“ an Ritter: „Lieber Eberhard, beherzige einmal den guten Vorsatz: Erst denken, dann posten.“