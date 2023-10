Gebührenpflicht innerhalb der Wallmauern Wo Sie in Xanten jetzt noch kostenlos parken können

Außerhalb der Wallmauern Einer der beliebtesten Parkplätze war bisher gebührenpflichtig: der Parkplatz P4 an der Bahnhofstraße. Diese Gebührenpflicht wird von Mittwoch an aufgehoben, denn der P4 liegt außerhalb der Wallmauern – und von Mittwoch an gilt einheitlich: Innerhalb der Wallmauern kostet das Parken auf öffentlichen Stellplätzen Geld, außerhalb nicht. Aber: Damit der Parkplatz P4, der sehr zentral liegt, nicht von Dauerparkern belegt wird, gilt auf ihm von Mittwoch an eine Parkscheibenregelung. Wer sein Fahrzeug dort abstellt, muss im Auto eine Parkscheibe hinterlegen und darf damit maximal drei Stunden dort stehen. Dieselbe Regelung, also eine Parkscheibenpflicht von drei Stunden, gilt auch auf dem Parkplatz P6 an der Siegfriedstraße. Am Parkplatz P23 (Am Rheintor – APX) bleibt es bei einer Parkscheibenregelung über vier Stunden. Alle anderen Parkplätze bleiben frei, zum Beispiel die Parkplätze P2 (Fildersteg), P20 (Amtsgericht) und P22 (Am Rheintor).