Gebührenpflicht innerhalb der Wallmauern Weniger Autos parken in Xantens Innenstadt

Rund drei Monate nachdem die neuen Parkregeln in Xanten in Kraft getreten sind, hat die Verwaltung auf Anfrage unserer Redaktion eine Zwischenbilanz gezogen. Demnach sind seit Mitte Oktober im gesamten Stadtgebiet 1468 Verwarnungen gegen Falschparker ausgesprochen worden, davon wurden 598 innerhalb der Wallmauern ausgestellt. Im selben Zeitraum vor einem Jahr seien es rund 1500 Verwarnungen gewesen, berichtete Bürgermeister Thomas Görtz. „Durch die neue Parkraumbewirtschaftungszone ist also die Anzahl der Verwarnungen insgesamt nicht gestiegen.“