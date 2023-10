Gebührenpflicht innerhalb der Wallmauern In Xanten gelten vom 18. Oktober an neue Parkregeln

Die neuen Regeln für die öffentlichen Parkplätze in Xantens Innenstadt treten am Mittwoch, 18. Oktober, in Kraft. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Demnach werden vom 18. Oktober an auf allen öffentlichen Parkplätzen innerhalb der Wallmauern in Xantens Innenstadt Parkgebühren erhoben – mit einer Einschränkung: Es gilt eine kostenlose Kurzparkdauer von 30 Minuten. Bisher werden nur 103 der 454 öffentlichen Stellplätze auf Parkflächen und entlang der Straßen bewirtschaftet.