Xanten hat neue Gebühren beschlossen Parkscheinautomaten sollen bis Mitte Januar umgestellt sein

Für die kostenpflichtigen Parkplätze der Stadt Xanten gilt seit dem 1. Januar eine neue Gebührenordnung. Dadurch kostet es nun mehr Geld, das Auto über einen längeren Zeitraum abzustellen. Die Parkscheinautomaten sind aber noch nicht umgestellt. Nach Auskunft der Stadtverwaltung dauert das noch bis Mitte Januar. Hintergrund ist, dass sich in Xanten die Parkgebühren auch über Apps auf dem Smartphone bezahlen lassen. Dafür arbeitet die Stadt mit Dienstleistern zusammen, und diese müssen die neuen Tarife auch in ihren Apps anpassen, damit die Gebühren gleich hoch sind, unabhängig davon, ob sie am Automaten oder über Smartphone bezahlt werden.