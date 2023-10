Xantener Innenstadt Händler denken über Erstattung der Parkgebühren für Kunden nach

Xantener Einzelhändler überlegen, wie sie mit den neuen Parkregeln in der Innenstadt umgehen und ob sie den Kundinnen und Kunden die Parkgebühren bei einem Einkauf teilweise erstatten können. Dafür sind aber noch einige Fragen zu klären, wie auf der Herbstversammlung der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) im Oktober deutlich wurde. IGX-Geschäftsführer Michael Neumaier sprach das Thema an. Früher hätten die Händler Parkgebühren erstattet, berichtete er. Vielleicht gebe es auch jetzt die Möglichkeit, dass Kunden ihr Parkticket in den Geschäften vorzeigten und einen Nachlass erhielten, wenn sie etwas kauften, so wie in anderen Städten.