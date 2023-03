Debatte um Parkplätze Xantener Geschäftsleute fordern Erhalt der Brötchentaste

Diskutiert wird auch über die Brötchentaste. Sie soll in Servicetaste umbenannt werden. Im Gespräch war auch, die kostenlose Parkzeit auf 20 Minuten zu verkürzen. Zuletzt zeichnete sich aber eine Mehrheit in der Politik für eine Beibehaltung der 30 Minuten ab. Im Planungsausschuss wurden die Beratungen jedoch unterbrochen. Sie sollen am Montag zwischen Vertretern der Fraktionen fortgesetzt werden, bevor am Dienstag der Hauptausschuss und am Donnerstag der Stadtrat darüber abstimmt.