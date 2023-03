Parken in Xanten Geschäftsleute schlagen Alarm

Es muss schon viel passieren, damit Ludger Lemken eine Stadtratssitzung besucht und in der Einwohner-Fragestunde das Wort ergreift. Am Donnerstag war es das erste Mal in all den Jahren, in denen er Vorsitzender der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) ist. Ihn trieb die Sorge um die Innenstadt zum Mikrofon.