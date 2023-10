„Wir bitten Sie, künftig einen Parkschein zu lösen“ Stadt Xanten verteilt freundliche Hinweise statt Knöllchen

In Xantens Innenstadt sind seit Mittwoch alle öffentlichen Parkplätze innerhalb der Wallmauern gebührenpflichtig. Autofahrer müssen also auch entlang der Straßen und auf bisher kostenlosen Stellflächen wie dem Bemmelparkplatz (P 10) einen Parkschein ziehen. In vielen Fahrzeugen war das Ticket oder ein Anwohnerparkausweis zu sehen. Manche Autofahrer hatten dagegen eine Parkscheibe oder gar nichts in die Windschutzscheibe gelegt. An anderen Tagen hätte ihnen ein Knöllchen gedroht.