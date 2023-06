Neue Regeln für Parkplätze in Xantens Innenstadt Anwohnerparken bleibt ein Knackpunkt

Was ändert sich? Alle öffentlichen Stellflächen innerhalb der Wallmauern werden gebührenpflichtig – also auch die öffentlichen Parkplätze an den Straßenrändern. Das hat die Politik auf Vorschlag der Verwaltung im Frühjahr schon beschlossen. Bisher werden nur 103 von 454 Parkplätzen im Zentrum bewirtschaftet, alle anderen sind kostenlos. Die flächendeckende Gebührenpflicht innerhalb der Wallmauern dürfte in der zweiten Jahreshälfte eingeführt werden: Wie die Verwaltung in den Unterlagen für die politischen Beratungen in dieser und der nächsten Woche schreibt, müssen erst neue Parkscheibenautomaten installiert werden – damit rechnet sie im Spätsommer oder Herbst.