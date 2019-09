Parken im Halteverbot : Xanten bittet Landrat um Stellungnahme

Xanten Wegen mutmaßlichen Parkens im Halteverbot bekommt Landrat Ansgar Müller nun doch Post aus Xanten: Bürgermeister Thomas Görtz will die Angelegenheit geklärt haben, wie er am Donnerstag sagte. Die Stadt werde Müller um eine Stellungnahme bitten.

Zwar liege ihr das Foto weiterhin nicht vor, das Müllers Dienstwagen im Halteverbot zeigen soll. Aber es gebe Hinweise auf den Verstoß. Müllers Dienstwagen hatte am Samstag im Halteverbot geparkt. Das Auto war fotografiert, das Bild in politischen Kreisen herumgereicht, aber nicht an die Stadt geschickt worden. Der Landrat gab jedoch öffentlich zu, dass sein Fahrer das Halteverbot missachtet habe. Nach einer ersten Einschätzung der Stadt könnte es um eine Verwarnung von zehn Euro gehen.