Renntag an Ostersonntag im Winkelschen Busch : Robin Weber ist in Sonsbeck noch ungeschlagen

Robin Weber lobt die Stimmung, die beim Sonsbecker Renntag herrscht. Foto: Klaus-Joerg Tuchel

Sonsbeck Der 22-Jährige startet an Ostersonntag auf der Sandbahn im Winkelschen Busch bei allen drei Galopprennen. Bis zu dem Event muss er noch zwei Kilo abnehmen. Auch die Sonsbecker Familie Weißmeier ist mit Pferden dabei.

Bevor Robin Weber laufen konnte, saß er schon im Sattel eines Pferdes. Allerdings noch mit Hilfe seiner Eltern. „Mit vier Jahren bin ich zum ersten Mal allein in der Reithalle unterwegs gewesen“, erzählt der mittlerweile 22-Jährige von seinen Anfängen im Rennstall seiner Mutter Marion Weber auf der vor drei Jahren geschlossenen Galopprennbahn in Neuss, auf der 2026 die Landesgartenschau stattfinden soll.

Bei den drei Galopprennen im Rahmen des Events Ostersonntag in Sonsbeck (Einlass um 12 Uhr) geht Robin Weber drei Mal an den Start. „Zwei Pferde sind klare Favoriten: „Da müsste ich eigentlich gewinnen.“ Der dritte Starter, The Riot, ist über ein halbes Jahr lang nicht gelaufen, da ist Skepsis angesagt. Weber kommt in Sonsbeck ungeschlagen an den Start. Fünfmal hat er mit den Ponys Montini und Sotschi hier gewonnen, vor drei Jahren mit dem „großen“ Rennpferd Apollo. Weber kennt deshalb die Besonderheiten des Sonsbecker Geläufs bestens: „Den ersten Bogen muss man von außen anschneiden. Und beim Flaggenstart ist Routine gefragt.“

Info Renntag beginnt um 12 Uhr Elf Rennen Beim Sonsbecker Osterrenntag des RV Graf Haeseler am Sonntag wird‘s auch eine Familienzusammenkunft geben. So werden sich die Weißmeiers auf der Anlage wiedersehen. Regine und Joachim Weißmeier betreiben in Sonsbeck an der Alpener Straße einen Rennstall. Die Söhne Fabian Xaver und Marian Falk haben sich als Trainer etabliert, Tochter Esther ist erfolgreiche Galoppreiterin. „Mein Bruder und ich schicken Pferde, um den Sonsbecker Renntag zu unterstützen. Mein Schwester ist als Reiterin vor Ort“, sagt Fabian Xaver Weißmeier. Der Einlass beginnt ab 12 Uhr, das erste Rennen startet um 12.45 Uhr. Geplant sind sieben Trab-, drei Galopp- sowie ein Maskottchenrennen. Hinzu kommt eine Friesenshow. Der Eintritt beträgt 10 Euro. (put)

Die hat er trotz seiner Jugend aufzuweisen, 116 Siege gelangen ihm mit Sattel der über 300 Jahre auf Geschwindigkeit gezüchteten, edlen Vollblutpferde. Um die 50 Siege schaffte er auch im Sattel der Ponys, mit denen er an der Seite seiner Mutter einige Jahre lang quer durch Deutschland tourte. Marion Weber hat im Jahr 2004 als Reiterin den begehrten Preis der Perlenkette in Neuss gewonnen, heute ist sie am großen Stall des Spitzentrainers Markus Klug im Kölner Gestüt Röttgen tätig.

Robin Weber arbeitet im komfortablen Pferdesporttrainings- und -Rehazentrum „Adel Resort“ mit insgesamt 42 Pferden am Gagelweg in Kevelaer. Der Betreiber ist Adel Massaad. Für sein Heimatland Ägypten hat er als Tischtennisspieler an den Olympischen Spielen 2008 in Peking teilgenommen. Zuletzt spielte der 57-Jährige beim ASV Einigkeit Süchteln.