Osterrenntag in Sonsbeck Donnernde Pferdehufe beim Familienfest

Beim Start kommt Christoph gut weg. Mit voller Kraft wippt der Zehnjährige hin und her, um die Räder seines schwarzen Plüschpferdes zum Rotieren zu bringen. Doch Thea lässt sich von dem Vorsprung des Bruders nicht beirren. Mit fester Miene gibt die Achtjährige alles, holt Christoph im letzten Drittel sogar ein und entscheidet am Ende – knapp, aber eindeutig – das Rennen für sich. Zugegeben, dieser kleine Wettkampf der Kinder aus Geldern ist am Sonntag nicht in die Statistik des Osterrenntags eingegangen. Auch das Wetten war darauf nicht möglich. Doch er macht gut deutlich, warum die Traditionsveranstaltung auf der Anlage des Reitvereins Graf Haeseler so beliebt ist. Das Sportevent in Sonsbeck ist ein Tag für die ganze Familie. Auch diesmal sind wieder weit mehr als 2000 Besucher aus der ganzen Region gekommen.