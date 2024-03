Mehr als 80 Aussteller angemeldet Rekordbeteiligung beim Ostermarkt in Xanten

Für den Ostermarkt in Xanten haben sich in diesem Jahr so viele Aussteller wie noch nie angemeldet. Die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) rechnet als Veranstalter deshalb mit einer Rekordbeteiligung, wie die Vorstandsmitglieder Nicola Lümmen und Sebastian Scholten am Dienstag in einem Pressegespräch berichteten. Sie erwarten am Samstag, 23. März, und Sonntag, 24. März, mehr als 80 Händler und Gastronomen in Xanten. Der Ostermarkt öffnet an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. An diesem Wochenende ist deshalb auch verkaufsoffener Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr.