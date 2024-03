Mit verkaufsoffenen Sonntag Am Wochenende ist Ostermarkt in Xanten

Mit dem Ostermarkt erwacht Xanten aus dem Winterschlaf. Die Veranstaltungssaison beginnt. An vielen Wochenenden ist etwas los in der Stadt. So wie an diesem Wochenende: Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. März 2024, ist Ostermarkt. Die Stände sind jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem ist am Wochenende verkaufsoffener Sonntag (am 24. März von 13 Uhr bis 18 Uhr).