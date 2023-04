Fotos Das gibt es auf dem Ostermarkt in Xanten

Jutta Friedrich aus Kevelaer bietet Garten-Dekoration und Schutzengel an. Wer also seinen Garten dekorieren möchte, findet bei ihr Ideen dafür. Sie war vor vielen Jahren schon auf dem Ostermarkt in Xanten gewesen, dann lange nicht – und jetzt wieder, „weil ich von Kollegen gehört habe, dass der Markt sehr attraktiv geworden ist“. Vergangene Woche war sie auf einem Markt in Straelen gewesen, „die Leute sind trotz des Regens gekommen“. Wer es an diesem Wochenende nicht zu ihrem Stand schafft, findet sie zum Beispiel auch auf der Landpartie in Kevelaer am 10. und 11. Juni 2023.