Osterfeuer und „Berg in Flammen“ : Landjugend Sonsbeck plant heiße Events

Zum Osterfeuer 2019 sind zahlreiche Besucher gekommen. Danach war die Traditionsveranstaltung der Landjugend wegen Corona nicht möglich. Foto: KLJB Foto: KLJB

Sonsbeck Beim trafitionellen Osterfeuer der Katholischen Landjugend wird es gemütlich. Action steht im Sommer bei dem beliebten Fest „Berg in Flammen“ in Sonsbeck an.

Das Jahr ist für die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Sonsbeck bereits erfolgreich mit der Schrottsammlung gestartet. Nun laufen die Planungen für die nächste große Aktion auf Hochtouren. Das Osterfeuer der KLJB, ebenfalls eine beliebte Tradition, die aber wegen Corona zwangspausieren musste, kann endlich wieder stattfinden. Die Landjugend lädt zum gemütlichen Abend am Ostersonntag, 17. April, in der Nähe der Straße Richtersdeich ein.

Die Mitglieder holen das gesegnete Feuer an der Pfarrkirche St. Maria Magdalena ab, um das Osterfeuer um 19 Uhr zu entfachen. Vor Ort stehen für die Besucher Sitzbänke bereit, um es sich am Feuer gemütlich zu machen. Brötchen mit selbstgegrillten Würstchen sowie kalte Getränke werden ebenso angeboten.

Wer noch Strauch- oder Grünschnitt im Raum Sonsbeck abzugeben hat, kann sich per Whatsapp-Nachricht mit Namen, Adresse und Telefonnummer, inklusive eines Fotos des Grünschnitts, oder telefonisch melden. Sammelstellen werden werktags ab 18 Uhr von Lennart van de Weyer (0176 38243515) oder von Jan van Dop (0176 83697805) entgegengenommen. Die Helfer holen den Grünschnitt gegen eine vereinbarte Spende – je nach Menge des Holzes – ab. Es werden nur angemeldete Stellen angefahren. Wurzeln, Stammholz, Gartenabfälle und behandeltes Holz werden nicht mitgenommen. Die Landjugend sammelt am Dienstag, 12., und Donnerstag, 14. April, jeweils ab 18 Uhr, sowie am Samstag, 16. April, ab 9 Uhr.

Feurig wird es auch bei einem weiteren Event: Das „Berg in Flammen“ steht wieder an, ein alle zwei Jahre stattfindendes Fest der KLJB, das nicht zuletzt dank eines imposanten Feuerwerks Gäste aus der gesamten Region begeistert. 2020 musste das Kleinfestival wegen der Pandemie ausfallen. 2018 wurde zwar gefeiert, ein Feuerwerk war wegen des Dürresommers aber untersagt. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. August, soll es auf der Festwiese „Op den Hövel“ nun wieder abgehen. Am Samstag steht beim Spielenachmittag zunächst Action für die Kinder an. Abends übernehmen dann Livebands die Festwiese. Höhepunkt ist das Feuerwerk. Sonntag wird nach einem Feldgottesdienst zum Frühshoppen geladen.

