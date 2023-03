Überblick über die Regeln Anmeldefrist für Osterfeuer in Xanten läuft

In Xanten sind Oster- und Brauchtumsfeuer wie in vielen anderen Kommunen anmeldepflichtig. Die Frist dafür läuft bereits: Wie die Stadtverwaltung mitteilte, müssen Osterfeuer mindestens zwei Wochen vorher angemeldet werden, besser noch vier Wochen vorher. Das ist online auf der Internetseite der Stadt Xanten möglich. Das Antragsformular kann aber auch per E-Mail unter ordnung@xanten.de angefordert werden. Ostersonntag ist am 9. April, also in knapp vier Wochen.