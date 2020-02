Naturschutz in Sonsbeck : Ein verlässlicher Partner für die Vogelwelt feiert

Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Sonsbeck hatte aus Anlass ihre 40-jährigen Bestehens zum Empfang eingeladen.

Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Sonsbeck (OAS) hat ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Neujahrsempfang gefeiert. Vorsitzender Bruno Gasthaus dabei einen kurzen Rückblick. Der Verein ist am 13. Januar 1980 von sieben Vogelfreunden, von denen noch drei dabei sind, aus der Taufe gehoben worden. Am gleichen Wochenende fand übrigens auch der Gründungskongress der Grünen statt.

Die Sonsbecker Ornithologen wollten eigenständig ihre Gelder verwalten und nicht an finanzielle Hilfen und Weisungen eines überregionalen Verbandes gebunden sein. In der Folge sind eigene Flächen hinzugekommen wie ein Wäldchen und die Streuobstwiese alter Sorten wie Berlepsch, Bohnapfel oder die Rheinische Schafsnase.

Die Liste der OAS-Maßnahmen in Sachen Naturschutz ist in den vergangenen Jahren sehr lang geworden. So hat man sich um Biotop-Pflege gekümmert, um Arten- und Klimaschutz. Aufgrund der ausgedehnten Arbeiten in der Landschaftspflege ist die OAS als Mitbegründerin der Arbeitsgemeinschaft Landschaftspflege im Kreis Wesel beigetreten.