Orange Day Xanten setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Xanten setzt ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen. Wie die Verwaltung mitteilte, wird die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Sabine Reuß, an allen öffentlichen Toiletten einen Aufkleber mit der Notrufnummer eines Hilfetelefons anbringen. Außerdem ruft sie alle Xantener Gastronomiebetriebe dazu auf, diesen Aufkleber auch auf ihren Toiletten anzubringen. Den Betrieben werde der Aufkleber zugeschickt, erklärte Sabine Reuß in einer Mitteilung. Die ersten Aufkleber seien Christian De Fries vom gleichnamigen Café an der Kursfürstenstraße persönlich überreicht worden. Der Aufkleber könne auch bei der Gleichstellungsbeauftragten bestellt werden.