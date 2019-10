Enni Night of the Bands in Xanten : „Opa kommt“ bringt beliebte Oldies mit

Band / Enni NIght of the Bands in Xanten 16. November 2019. Foto: Veranstalter

Xanten Das Trio spielt seit 2007 zusammen. Bereits im vergangenen Jahr begeisterte die Band mit beliebten Oldies. In diesem Jahr spielt sie im Eiscafé Teatro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

XANTEN (RP) Am Samstag, 16. November, steigt die zehnte „Enni Night of the Bands“ in Xanten. Und erneut ist auch die Oldie-Gruppe „Opa kommt“ (Foto: Enni) dabei.

Als die Band 2007 gegründet wurde, hatten die Musiker die Vorstellung, eine Oldieband zu gestalten, die sich von den vielen anderen unterscheidet und abhebt. Wichtig war ihnen vor allem die Auswahl der Songs – sie wollten einfach nicht nur das runter spielen, was andere auch machten. Und so grub „Opa kommt“ einfach die Songs der 60er- und 70er-Jahre aus, die schon zu Jugendzeiten gefallen hatten. Songs, zu denen die Musiker selbst tanzten und die Mädels in ihren Armen lagen. Entsprechend sind die Songs, die „Opa kommt“ spielt, mindestens 40 Jahre alt – begeistern aber 15-Jährige genauso wie 60-Jährige.

Seit ihrer Gründung hat die Band über 300 Konzerte gespielt. Auf Stadtfesten oder in kleinen Clubs, Wein- oder Schützenfesten sowie Oldie-Nächten in der Essener Grugahalle. „Opa kommt“ spielt in der Trio-Besetzung Gitarre, Bass und Schlagzeug – mit einem kleinen Novum: Der Sologesang erfolgt vom Schlagzeug aus.