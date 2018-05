Xanten : "Opa Heinrich": Neuer Dorfladen eröffnet in Vynen

Xanten Einen Namen gibt es schon: "Opa Heinrich, Backwaren und regionale Produkte" wird über der Eingangstür des Hauses mitten in Vynen stehen, in dem bis vor einigen Wochen noch Bäckermeister Wloch die Menschen mit frischen Brötchen und Backwaren versorgte. Die gibt es ab dem 15. Juni dort auch wieder, wenn Sabrina Fell zum ersten Mal die Tür zu ihrem Tante-Emma-Dorfladen aufschließt. Die offizielle Eröffnung ist am Samstag, 16. Juni, um 11 Uhr.

Frische Backwaren lässt sich die 27-Jährige dann jeden Tag von Bäckermeister Thomas Dams aus Ginderich liefern. Außerdem möchte sie regionale Produkte anbieten: Obst, Gemüse, Spargel, Erdbeeren, Eier, Kürbisse. Und Kartoffeln, die der Veener Landwirt Heiner Ricken auf einem Acker am Bauernhof ihres Vaters Franz-Josef Fell, dem Bruckmannshof an der Marienbaumer Straße 37, anbaut. "Es gibt auch ein kleines Regal mit Schnupp für Kinder", verspricht Sabrina Fell.

Das Haus, in dem der Laden eingerichtet wird, gehört ihren Eltern. Die haben es komplett kernsaniert, vor zwei Tagen ist der Estrich reingekommen. Wenn alles erst mal angelaufen ist, will die 27-Jährige, die nach der Ausbildung zur Werbekauffrau ihr Fachabitur am Berufskolleg in Kleve gemacht und dann an der Fachhochschule in Soest Agrarwirtschaft studiert hat, auch kleine Snacks anbieten. Pizza, Brezeln, außerdem Kaffee und Kuchen.

Vorm Laden kann man es sich mit einem Kaffee gemütlich machen, auf einer Bank oder an den beiden Tischen mit Stühlen, die sie auf dem Bürgersteig aufstellen wird. Vor Sonne (und Nieselregen) schützt eine Markise.



Die beiden Verkäuferinnen, die 30 Jahre lang zuerst für Küppers und dann für Wloch in der Bäckerei hinter der Theke gestanden hatten, hat Sabrina Fell übernommen - sie selber wird wohl nur an den Wochenenden Zeit haben, selber in ihrem eigenen Laden zu arbeiten.

Denn Arbeit gibt es für sie und ihre Schwester Lena auf dem elterlichen Bruckmannshof durchaus mehr als genug.

(jas)