Dorfladen in Vynen : Mit „Opa Heinrich“ soll es weitergehen

Familie Fell sucht jemanden, der ihren Dorfladen in Vynen übernimmt. Es gibt auch schon Interessenten.

Die Familie Fell hatte „Opa Heinrich“ vor etwa einem Jahr in dem Gebäude eröffnet, in dem vorher ein Bäcker gewesen war. „Wir wollten im Dorf ein Lebensmittelgeschäft aufrechterhalten, um auch eigene Produkte zu vermarkten“, berichtet die Familie. Sie bot nicht nur Brötchen und Backwaren an, sondern auch Obst, Gemüse und andere Produkte von Herstellern aus der Region. „Opa Heinrich“ war Dorfladen und Café. Montags bis freitags war das Geschäft von 7 bis 18 Uhr geöffnet (im Winter bis 17 Uhr). Am Samstag und Sonntag standen die Mitarbeiter – insgesamt waren es fünf bis sieben Teilzeitkräfte und Aushilfen – von 7.30 bis 12 Uhr hinter der Theke.