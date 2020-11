Schritt 4: Wir haben an Getränken und Speisen ausgesucht, was wir dieses Mal haben möchten, und lassen uns den Inhalt unseres Einkaufswagen auflisten. Unten sehen wir den Gesamtpreis. Wenn wir uns noch einmal anders entscheiden wollten, könnten wir die einzelnen Produkte entfernen. Das wollen wir aber nicht. Also scrollen wir nach unten, um die Lieferadresse einzugeben (viele Produkte können auch abgeholt werden) und um die Zahlungsart zu wählen: Grundsätzlich können wir bar oder per Paywall bezahlen.