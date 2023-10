Online-Dating mit über 50 „Auch über 50-Jährige machen vor Nacktbildern nicht Halt“

Das kann es noch nicht gewesen sein, war Autorin Renate Kaiser klar, als sie sich nach 22 Jahren Ehe scheiden ließ. Also wagte sie sich ans Online-Dating – und hatte bei etwa 400 Dates so einige skurrile Begegnungen. Ihre Erfahrungen hat sie in ihrem Buch „Ich date – also bin ich: Irrungen und Wirrungen beim Online-Dating“ festgehalten, aus dem sie am Samstag in im Xantener Teegeschäft „Xantee“ vorliest. Sie will anderen Frauen Mut machen – und zeigen, dass man mit über 50 Jahren keineswegs zu alt für Online-Dating ist.