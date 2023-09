Oktoberfest Xanten Unsere Mode-Tipps für die Wiesn

Die Auswahl ist riesig. Auf der einen Seite reiht sich Lederhose an Lederhose, auf der anderen Seite Dirndl an Dirndl. Gut, dass André Schlusen und sein Team helfen, die passende Tracht zu finden. Gerade jetzt, im September, ist ihre Beratung gefragt – weil die Wiesn näher rückt, und viele Menschen, die zum Oktoberfest gehen, dafür eine Lederhose oder ein Dirndl anziehen und deshalb in diesen Wochen zu Schlusen ins Trachtenmodegeschäft am Markt in Xanten kommen – und dafür kommen sie sogar aus den Niederlanden, aus dem Rheinland und aus dem Ruhrgebiet an den Niederrhein. Wir haben mit Schlusen und seiner Mitarbeiterin Sabrina Licht über die Trends für dieses Jahr gesprochen und darüber, was sie empfehlen.