Xantener Oktoberfest „Viele Menschen am Niederrhein lieben das bayerische Lebensgefühl“

Ludwig Ingenlath Bisher kenne ich das Xantener Oktoberfest als Besucher. In den vergangenen Jahren war ich regelmäßig hier. Ich habe das Oktoberfest immer als gemütlichen Abend erlebt, an dem man andere Menschen trifft, die man schon kennt oder an dem Abend kennenlernt. Es ist wie eine große Gemeinschaft. Ich war auch schon auf dem Oktoberfest in München, kann das Xantener also mit dem Münchener Oktoberfest vergleichen. Es ist sehr nah beieinander. Ich glaube, dass unser Zelt ohne Weiteres auf dem Münchener Oktoberfest stehen könnte. Zumal auch bei uns die meisten Besucher in Trachten kommen. Sie tragen sonst keine Lederhose und kein Dirndl. Meist hören sie auch die Musik nicht. Aber im Oktober gehört es dazu. Viele Menschen am Niederrhein lieben das bayerische Lebensgefühl. Das wissen wir aus den Vorjahren, und deshalb war das auch ein Grund und unsere Motivation zu sagen, dass wir das Oktoberfest auf jeden Fall wieder stattfinden lassen.