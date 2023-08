Am Eröffnungsabend dürfen Schüler ab 16 auf die Wiesn Xantener Oktoberfest startet mit einem „Schools out“

Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren können an diesem Abend „die zurückliegenden Lern- und Prüfungswochen einmal hinter sich lassen“ und beim ersten Oktoberfest in Xanten nach vier Jahren Pause live dabei sein, erklärt das FZX. Das Programm an diesem Abend ist wie an allen Freitagen und Samstagen: Unter „Wiesn Gaudi total“ spielt eine Live-Band. Dazu werden bayerische Speisen und Getränke serviert. Bis in den späten Abend wird gefeiert.