Das erste Oktoberfest-Wochenende in Xanten Eine große Party in Dirndl und Lederhose

Am ersten Wochenende des Oktoberfestes haben Tausende Menschen auf der Wiesn an der Südsee gefeiert. An allen drei Tagen war die Stimmung ausgelassen und fröhlich, es war eine große Party in Dirndl und Lederhose. Im original-bayerischen Festzelt wurde getrunken und gegessen, getanzt, gesungen und geschunkelt. Dafür gibt es noch weitere Gelegenheiten: In diesem Jahr geht das Xantener Oktoberfest über drei Wochenenden bis einschließlich Sonntag, 15. Oktober. Veranstalter ist das Freizeitzentrum Xanten (FZX).