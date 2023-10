Drei Wochen Gaudi an der Südsee O’zapft is! – Das Xantener Oktoberfest hat begonnen

Info

An- und Abreise Die Parkplätze für Autos, Busse und Taxis sind ausgeschildert. Für die Heimreise an den Freitagen und Samstagen gilt eine geänderte Verkehrsführung, insbesondere auf den Straßen Bankscher Weg und Am Meerend. Die Strecken sind ausgeschildert. Dadurch soll eine zügige Abfahrt ermöglicht werden. An allen Tagen bietet das FZX zusammen mit dem Busunternehmen Verhuven auch einen kostenlosen Shuttle-Service innerhalb von Xanten an.

www.oktoberfest-xanten.de