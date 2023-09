Reaktion auf bisherige Resonanz Xantener Oktoberfest-Sonntage sind jetzt doch ohne Eintritt

Das Xantener Oktoberfest startet am Freitag, 29. September. Bis zum 15. Oktober bietet das FZX im großen Festzelt an der Xantener Südsee an den drei Wochenenden ein stimmungsvolles Oktoberfest-Programm. Wie in den Vorjahren stehen die Sonntage unter besonderen Mottos: Am 1. Oktober, heißt es „Karneval meets Oktoberfest“. Wieder in Zusammenarbeit mit dem Xantener Carnevals Verein (XCV) lädt das FZX alle Karnevalisten und Karnevalsvereine der Region dazu ein. Der Sonntag, 8. Oktober, steht zum zwölften Mal als „Schützen-Oktoberfest“ im Kalender. Organisiert wird es vom FZX zusammen mit der Schützenbruderschaft St. Willibrord Wardt. Neben den Schützenvereinen sind hierzu auch Musikvereine und Spielmannszüge eingeladen. Der letzte Oktoberfest-Sonntag, 15. Oktober, richtet sich unter dem Motto „Blaulicht goes Oktoberfest“ an Feuerwehren, Sanitätsdienste, Rettungsorganisationen, Polizeidienststellen, Krankenhäuser und weitere Einrichtungen.