Tickets, Preise, Bands Alles Wichtige zum Oktoberfest 2023 in Xanten

Am Freitag, 29. Oktoberfest, spielen die „Partyhirschen“. Sie hatten schon auf der Xantener Sommer-Wiesn für Stimmung gesorgt. Am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, tritt die Band „Confect“ auf. Am Freitag, 6. Oktober, sowie am Samstag, 7. Oktober, und am Sonntag, 8. Oktober, kommt die Live-Musik von der Band „AischZeit“. Am letzten Oktoberfest-Wochenende übernimmt die „Joe's Wiesn-Band“. Sie spielt am Freitag, 13. Oktober, am Samstag, 14. Oktober, und am Sonntag, 15. Oktober.