Nur wenige Strafanzeigen Polizei spricht von einem ruhigen Xantener Oktoberfest

Das Xantener Oktoberfest ist aus Sicht der Kreispolizeibehörde Wesel vergleichsweise ruhig verlaufen. Die Wiesn seien weitgehend friedlich und fröhlich verlaufen. Trotz der rund 30.000 Besucher an den drei Wochenenden seien kaum Strafanzeigen gestellt worden, berichtete ein Behördensprecher am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. So sei eine Körperverletzung gemeldet worden. Eine Frau (46) aus Moers sei von einer ihr bekannten männlichen Person mit der flachen Hand geschlagen worden. Nach den bisherigen Ermittlungen habe es sich um einen Beziehungsstreit gehandelt. Eine andere Frau habe eine sexuelle Belästigung angezeigt. Ein Mann soll ihren Rock hochgehoben und mit einem Leuchtstab drunter geleuchtet haben. Der Beschuldigte, ein Mann aus Xanten mit deutscher Nationalität, streite den Vorwurf ab. Es werde ermittelt. Genauso wie in einem dritten Fall. Bei der Aufnahme einer Strafanzeige auf dem Oktoberfest soll eine männliche Person eine andere Person verbal bedroht haben. Allen Anzeigen und Meldungen werde nachgegangen.