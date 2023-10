Xantener Oktoberfest FZX zieht positives Fazit – aber noch ist unklar, wie es weitergeht

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) hat als Veranstalter eine erste Bilanz für das 22. Oktoberfest gezogen. Mehr als 30.000 Menschen hätten an den drei Wochenenden gefeiert, erklärte FZX-Leiter und Wiesn-Wirt Ludwig Ingenlath. Die beteiligten Mitorganisatoren und er zögen ein „positives Fazit“ der neun Veranstaltungstage. Das Oktoberfest werde in den nächsten Wochen „genauer analysiert“. Anschließend werde bekannt gegeben, „wann und in welchem Umfang das nächste, dann 23. Oktoberfest Xanten geplant ist“, teilte das FZX am Montag mit.