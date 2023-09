Infos für Besucher und Anwohner So wird der Autoverkehr rund ums Xantener Oktoberfest geregelt

Xanten · Zum Xantener Oktoberfest werden Tausende Besucher erwartet. Um die Abreise in der Nacht zu organisieren, gibt es am späten Freitagabend und am späten Samstagabend eine geänderte Verkehrsführung. Ein Überblick.

28.09.2023, 18:43 Uhr

Während des Oktoberfestes gibt es zu bestimmten Zeiten eine geänderte Verkehrsführung. Foto: Armin Fischer (arfi)

Während des Xantener Oktoberfestes gilt zu bestimmten Zeiten eine geänderte Verkehrsführung, insbesondere auf den Straßen Bankscher Weg und Am Meerend in Xanten und Wardt. Über die Einzelheiten informiert der Veranstalter, Freizeitzentrum Xanten. Demnach gelten folgende Regeln vom 29. September bis zum 15. Oktober jeweils freitags von 23 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht auf samstags und samstags von 22 Uhr bis 24 Uhr: Einbahnstraßenregelung Bankscher Weg Die Straße Bankscher Weg wird aus Richtung Vynen kommend ab der Einmündung der Straße Am Bruckend für den in Richtung Xanten fließenden Verkehr gesperrt. Hierzu wird der aus Richtung Vynen kommende Verkehr in die Straße Am Bruckend geleitet. Auf der Straße Bankscher Weg wird aus Richtung Xanten kommend ab der Zufahrt zur Jugendherberge Xanten der Verkehr bis in etwa zur Einmündung Piestweg auf die Gegenfahrbahn geleitet, ab Höhe Piestweg wird er wieder auf die rechte Fahrbahnseite geleitet. Auf der rechten Fahrbahnspur entstehen so Haltebuchten zum Abholen der Gäste.

Eine Ausfahrt aus der Straße Am Meerend ist nur nach rechts Richtung Vynen möglich. Es ist nur Shuttlebussen und Anwohnern erlaubt, in die Straße Am Meerend einzufahren. Eine Überwachung findet durch die örtliche Polizei statt.

Um Ausweichverkehr durch die Ortschaft Wardt zu vermeiden, wird auch die landwirtschaftliche Brücke in Wardt für den Verkehr von der Straße Am Bruckend kommend gänzlich gesperrt. Durch einen Kontrollposten wird sichergestellt, dass Einwohner aus Wardt die Sperre passieren können, um zu ihrem Wohnhaus zu gelangen.

Umleitung des Verkehrs aus Richtung Vynen/Marienbaum Der aus Vynen und Marienbaum über den Bankschen Weg kommende Verkehr wird mittels Planhinweistafeln auf die geänderte Verkehrsführung hingewiesen. Eine Umleitung von der Einmündung Am Bruckend/Bankscher Weg über die Straße Am Bruckend, die B 57, den Varusring, Bankscher Weg von Xanten kommend wird ausgeschildert. Info Wo es noch Karten für die Wiesn gibt Festzelt Die Samstagabende sind bis auf wenige Restkarten ausverkauft. Für die Freitagabende können noch Plätze im Festzelt gebucht werden. Eröffnungsspecial Es gibt ein Eröffnungsspecial: Das Ticket beinhaltet nur Eintritt und einen reservierten Platz im Zelt, dafür kostet es nur 15 Euro. Zu den anderen Preiskategorien gehören noch mindestens Verzehrgutscheine. Tickets Karten sind im Internet erhältlich auf der Website: www.oktoberfest-xanten.de"> Anwohnerverkehr Um den Anwohnerverkehr aus dem Bereich des Festzeltes an der Straße Am Meerend herauszuhalten, wird für die Dauer des Oktoberfestes die landwirtschaftliche Brücke Am Bruckend für den Anwohnerverkehr freigegeben

(wer)