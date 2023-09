Alles Wichtige zu An- und Abreise So kommen Sie zum Xantener Oktoberfest

Nach dreijähriger Pause heißt es am Freitag wieder: „O’zapft is!“ Das Xantener Oktoberfest beginnt. In diesem Jahr geht es über drei Wochenenden, also bis einschließlich Sonntag, 15. Oktober. Veranstalter ist das Freizeitzentrum Xanten (FZX). Erwartet werden Tausende Besucher. Ein Überblick über An- und Abreise sowie den kostenlosen Shuttle-Service.