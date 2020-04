Corona-Pandemie : Kein Oktoberfest in Xanten in diesem Jahr

Kein Oktoberfest in Xanten in diesem Jahr

Xanten Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr kein Oktoberfest in Xanten geben. Die Entscheidung sei schmerzlich, aber die Gesundheit habe Priorität, teilte der Veranstalter mit. Die Wiesn soll 2021 nachgeholt werden.

In diesem Jahr wird es kein Oktoberfest in Xanten geben. Die 22. Ausgabe der Wiesn wird auf 2021 verschoben. Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) als Veranstalter reagiert damit auf die Corona-Pandemie. „Es ist eine Ausnahmesituation, in der wir uns derzeit alle befinden“, erklärte FZX-Leiter und Wiesn-Wirt Wilfried Meyer am Dienstag. „Die Entscheidung zur Verschiebung ist sehr schmerzlich, weil damit gerade in dieser schwierigen Zeit ein weiteres Stück Lebensfreude für die Menschen zurückstehen muss.“ Aber die Gesundheit der Gäste habe Priorität. Das 22. Xantener Oktoberfest hatte vom 1. bis zum 25. Oktober stattfinden sollen. Bereits gebuchte Tickets behielten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin im nächsten Jahr. 2019 waren rund 55.000 Besucher gekommen, mehrere Tausend jeweils pro Abend.