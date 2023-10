Programm fürs zweite Wiesn-Wochenende Schützen erobern das Oktoberfest

Auch am zweiten Oktoberfest-Wochenende in Xanten wird der für Wiesn-Fans „schönste Ausnahmezustand des Jahres“ zünftig gefeiert. Während an den Freitagen und Samstagen vorherige Sitzplatzreservierungen für das Festzelt notwendig sind, um an der Gaudi mit bayerischer Lebensfreude und Live-Musik der Band „Aischzeit“ teilzunehmen, ist der Eintritt an den Wiesn-Sonntagen frei. Und die stehen wöchentlich unter einem anderen Motto. Am Sonntag, 8. Oktober, lassen es die Schützen ordentlich krachen. Dann findet nämlich das zwölfte Schützen-Oktoberfest statt.