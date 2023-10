Alles Wichtige zu An- und Abreise So kommen Sie zum Xantener Oktoberfest

Abreise vom Xantener Oktoberfest Am späten Abend wird die K32, also die Straße Bankscher Weg, zur Einbahnstraße, und zwar ab der Kreuzung am Wasserwerk. Autofahrer, die von Vynen kommen, können dann nur bis zur Straße Am Bruckend fahren und müssen dann rechts abbiegen. Die K32 kann in dieser Zeit nur aus Richtung Xanten befahren werden. Auf der K32 wird es Einsammelbereiche geben. Dadurch können die Abholer aus Richtung Xanten kommen und auf der K32 rechts ranfahren, die Oktoberfest-Besucher einsammeln, wieder auf die linke Spur wechseln und weiterfahren. Diese Regelung gilt nur für den Abholverkehr. Das ist mit den Behörden abgesprochen und von diesen auch so genehmigt, wie das FZX erklärte. (mehr zur geänderten Verkehrsführung an den Freitagabenden und Samstagabenden finden Sie hier).